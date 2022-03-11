МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Япония вводит санкции против трех банков в Белоруссии, говорится в заявлении МИД страны. Курсы доллара и евро в Белоруссии обновили абсолютные максимумы

Замораживаются активы и вводятся ограничения по транзакциям Белагропромбанка, Банка Дабрабыт и Банка развития Республики Беларусь. Санкции вступят в силу с 10 апреля этого года.

Ранее Япония объявила о введении санкций против высокопоставленных чиновников правительства Белоруссии и против президента Александра Лукашенко в связи с ситуацией на Украине.

Россия 24 февраля начала военную операцию по демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Ограничительные меры также коснулись Белоруссии, которую Запад обвинил в поддержке российской военной операции на Украине.