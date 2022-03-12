МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Один из крупнейших банков ФРГ Deutsche Bank на фоне событий на Украине объявил о закрытии оставшегося бизнеса на территории России. Банкам запретили взимать комиссию с физлиц за выдачу наличных долларов

"Как и некоторые из наших международных конкурентов, мы находимся в процессе закрытия нашего оставшегося бизнеса в соответствии с законодательными и нормативными требованиями", — говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу.

Deutsche Bank не намерен участвовать в новых проектах в России, указано в заявлении.