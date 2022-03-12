МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Один из крупнейших банков ФРГ Deutsche Bank на фоне событий на Украине объявил о закрытии оставшегося бизнеса на территории России.
"Как и некоторые из наших международных конкурентов, мы находимся в процессе закрытия нашего оставшегося бизнеса в соответствии с законодательными и нормативными требованиями", — говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу.
Deutsche Bank не намерен участвовать в новых проектах в России, указано в заявлении.
https://1prime.ru/banks/20220312/836350587.html
Рассылка ПРАЙМ: самые важные новости экономики и финансов за 24 часа
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.