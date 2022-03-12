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США ввели санкции против руководства Новикомбанка
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США ввели санкции против руководства финансового учреждения госкорпорации "Ростех" Новикомбанка, сообщил госдеп. "Госдеп США нацелен на элиты, близкие к (президенту РФ Владимиру)... ПРАЙМ, 12.03.2022
новости, банки, финансы, экономика, сша, санкции против рф, новикомбанк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. США ввели санкции против руководства финансового учреждения госкорпорации "Ростех" Новикомбанка, сообщил госдеп.
"Госдеп США нацелен на элиты, близкие к (президенту РФ Владимиру) Путину, принимая санкции против Елены Георгиевой, председателя правления Новикомбанка", — говорится в сообщении.
Госдеп добавил в санкционный список еще нескольких членов правления банка, а также нескольких топ-менеджеров компании ABR Managment, говорится в сообщении.
Кроме того, в санкционные списки внесли бизнесмена Юрия Ковальчука и его семью.