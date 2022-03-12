МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. США ввели санкции против руководства финансового учреждения госкорпорации "Ростех" Новикомбанка, сообщил госдеп. Deutsche Bank уходит из России

"Госдеп США нацелен на элиты, близкие к (президенту РФ Владимиру) Путину, принимая санкции против Елены Георгиевой, председателя правления Новикомбанка", — говорится в сообщении.

Госдеп добавил в санкционный список еще нескольких членов правления банка, а также нескольких топ-менеджеров компании ABR Managment, говорится в сообщении.

Кроме того, в санкционные списки внесли бизнесмена Юрия Ковальчука и его семью.