МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Спрос российских банков на ликвидность в понедельник по итогам однодневного аукциона репо составил 2,104 триллиона рублей при лимите в 3 триллиона рублей, следует из материалов регулятора.

Ставка отсечения на аукционе составила 20% годовых, средневзвешенная ставка — 20,0017%. Дата исполнения первой части сделок — 14 марта, второй части — 15 марта.

Объем заключенных сделок составил те же 2,104 триллиона рублей.

Также в понедельник ЦБ РФ проведет депозитный аукцион "тонкой настройки" с аналогичным лимитом.

На прошлой неделе регулятор сообщал, что собирается с 9 марта ежедневно в рабочие дни проводить аукцион репо "тонкой настройки" с лимитом в 3 триллиона рублей на срок один рабочий день с исполнением первой части сделок в день проведения аукциона, а также депозитный аукцион "тонкой настройки" с лимитом в те же 3 триллиона рублей на срок один рабочий день с датой размещения средств на депозит в день проведения аукциона.