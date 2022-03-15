МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Сбербанк продлит срок действия дебетовых и кредитных банковских карт, действие которых истекает с апреля, говорится в сообщении кредитной организации.
"Все карты Сбербанка, срок действия которых заканчивается в марте 2022 года, были заранее перевыпущены и доставлены для получения в офисы банка. Для карт, которые истекают в апреле и далее, мы планируем продлить срок действия, чтобы их можно было продолжать использовать как обычно без необходимости перевыпуска", — приводятся в сообщении слова директора дивизиона "Кошелек клиента" Сбербанка Игоря Ковалева.
В ближайшее время все клиенты Сбербанка получат подробную информацию о работе карт после истечения срока действия, добавили в банке.
Все действующие карты Visa и Mastercard Сбербанка продолжают работать на территории России, напомнили в банке. Они могут быть использованы для совершения покупок, платежей и переводов, а также снятия наличных в банкоматах.
https://1prime.ru/banks/20220315/836379674.html
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