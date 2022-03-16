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2022-03-16T01:06:29+03:00
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2022
https://1prime.ru/banks/20220316/836386299.html
Агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги российских банков
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Международное рейтинговое агентство Fitch вывело из списка на пересмотр долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 31 российского банка, включая Газпромбанк, Сбербанк, "Тинькофф... ПРАЙМ, 16.03.2022
банки, финансы, новости, fitch
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch вывело из списка на пересмотр долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 31 российского банка, включая Газпромбанк, Сбербанк, "Тинькофф банк", Альфа-банк, и понизило рейтинги до "СС" с "В".
"Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте 31 российского банка до "CC" с "B", — сообщается в заявлении агентства.
Понижение рейтинга коснулось Сбербанка, Альфа-банка, "Тинькофф банка", Газпромбанка, "Райффайзенбанка", МКБ и Альфа-банка.
Краткосрочные рейтинги были понижены до "С" с "В".