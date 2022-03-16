МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch вывело из списка на пересмотр долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 31 российского банка, включая Газпромбанк, Сбербанк, "Тинькофф банк", Альфа-банк, и понизило рейтинги до "СС" с "В".

"Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте 31 российского банка до "CC" с "B", — сообщается в заявлении агентства.

Понижение рейтинга коснулось Сбербанка, Альфа-банка, "Тинькофф банка", Газпромбанка, "Райффайзенбанка", МКБ и Альфа-банка.

Краткосрочные рейтинги были понижены до "С" с "В".