2022-03-16T13:19:00+03:00
2022-03-16T13:32:52+03:00
2022-03-16T13:19:00+03:00
2022
https://1prime.ru/banks/20220316/836392438.html
Песков не стал говорить о переназначении Набиуллиной главой ЦБ
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать возможность переназначения Эльвиры Набиуллиной на посту председателя Центробанка РФ. Президент РФ Владимир... ПРАЙМ, 16.03.2022
банки, финансы, новости, цб рф, эльвира набиуллина, дмитрий песков, владимир путин, госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/83252/51/832525124.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83252/51/832525124.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83252/51/832525123.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83252/51/832525123.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83252/51/832525122.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83252/51/832525122.jpg
https://1prime.ru/finance/20220315/836380749.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать возможность переназначения Эльвиры Набиуллиной на посту председателя Центробанка РФ.
Президент РФ Владимир Путин через неделю должен внести в Госдуму кандидатуру на должность главы регулятора. Дмитрий Песков не раскрывает, кто будет предложен на эту должность.
"Никогда не анонсируем такое. Когда президент внесет, тогда и внесет", — сказал он.
Во время пресс-конференции в феврале Эльвира Набиуллина не стала отвечать на вопрос о продлении еще на пять лет ее полномочий на посту главы ЦБ, которые истекают в июне 2022 года.