МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать возможность переназначения Эльвиры Набиуллиной на посту председателя Центробанка РФ. Центробанк приостанавливает покупку золота у кредитных организаций

Президент РФ Владимир Путин через неделю должен внести в Госдуму кандидатуру на должность главы регулятора. Дмитрий Песков не раскрывает, кто будет предложен на эту должность.

"Никогда не анонсируем такое. Когда президент внесет, тогда и внесет", — сказал он.

Во время пресс-конференции в феврале Эльвира Набиуллина не стала отвечать на вопрос о продлении еще на пять лет ее полномочий на посту главы ЦБ, которые истекают в июне 2022 года.