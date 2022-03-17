МОСВА, 17 мар — ПРАЙМ. Пересмотр участия Raiffeisen Bank International в капитале Райффайзенбанка рассматривается сейчас исключительно как крайняя мера, никаких конкретных решений не принято, при этом российская "дочка" продолжит работу вне зависимости от формата участия группы в ее капитале, говорится в сообщении пресс-службы российской "дочки" банка. Сбербанк продлит срок действия банковских карт

Ранее материнская структура, Raiffeisen Bank International, сообщила, что рассматривает возможные варианты будущего для российской "дочки", в том числе выход из капитала "Райффайзенбанка Россия".

"Райффайзенбанк продолжит работу на российском рынке вне зависимости от формата участия группы RBI в его капитале. К тому же, пересмотр участия RBI рассматривается сейчас исключительно как крайняя мера, никаких конкретных решений не принято", — сообщили в банке.

Банк оказывает все финансовые сервисы в полном объеме и готов обеспечивать бесперебойную доступность операций для клиентов, чтобы максимально защитить их интересы, подчеркнули там.

"Наш запас надежности позволит нам чувствовать себя уверенно в любой кризисной ситуации. Мы регулярно проводим стресс-тесты для того, чтобы подготовиться к различным сценариям развития событий на рынке. Мы продолжим обслуживать всех наших клиентов в России, оставаясь одним из самых надежных банков в нашей стране", — отметили в Райффайзенбанке. ВТБ отмечает взрывной рост спроса на обезличенные металлические счета

Raiffeisen Bank International рассматривает возможные варианты будущего для своей российской "дочки", в том числе выход из Райффайзенбанка, говорится в пресс-релизе группы.

"Мы оцениваем все стратегические варианты будущего Райффайзенбанка в России, включая тщательно продуманный выход из Райффайзенбанка в России", — приводятся в сообщении слова гендиректора RBI Йоханна Штробля (Johann Strobl).