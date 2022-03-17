МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Сбербанк фиксирует рост спроса на покупку слитков золота после отмены НДС в 30 раз, у банка достаточно запасов для удовлетворения спроса, однако наиболее "ходовые" слитки небольших размеров могут заканчиваться до следующего завоза, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Россияне нашли выгоду в домах и золоте, но думают о криптовалюте

Президент России Владимир Путин в марте подписал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц. Действие данной нормы распространяется на правоотношения с 1 марта 2022 года.

"Во всех офисах, в которых осуществляется продажа/покупка слитков, сейчас видим повышенный спрос клиентов на покупку слитков из драгоценных металлов. После отмены НДС спрос на физическое золото в виде слитков вырос в 30 раз", — сообщили в банке.

"В банке достаточно золота для удовлетворения спроса клиентов, кроме того, налажены регулярные поставки от заводов производителей. При этом важно понимать, что слитки имеют определенные размеры/номенклатуру и в моменте отдельные, наиболее востребованные размеры слитков в некоторых отделениях могут заканчиваться до момента следующего подкрепления со стороны завода производителя", — предупредил Сбербанк. Россия увеличила производство золота по итогам прошлого года

Банк пояснил, что если до отмены НДС банки получали от производителей слитки преимущественно крупных размеров для упрощения взаиморасчетов, то с отменой НДС продукт становится более массовым и требуется время на переработку крупных слитков в более мелкие и "ходовые" размеры.

При этом, напоминает банк, у россиян есть более простой способ инвестирования в драгоценные металлы — открытие обезличенного металлического счета в мобильном приложении банка. Клиент становится владельцем драгоценного металла за несколько секунд и ему не нужно заботиться о физическом хранении золота, подчеркнули в банке.