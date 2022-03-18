МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Банк Японии (центробанк) в очередной раз сохранил учетную процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, говорится в заявлении регулятора по итогам заседания. Япония расширяет санкции

При этом восемь участников заседания выступили за сохранение отрицательной процентной ставки, один — против. Японский ЦБ ввел отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% в январе 2016 года.

Кроме того, регулятор планирует покупать неограниченное количество государственных облигаций и продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к нулевому.

Регулятор также принял решение продолжать дополнительный выкуп коммерческих бумаг (CP) и корпоративных бондов до конца марта 2022 года. Максимальный объем выкупа составляет суммарно около 20 триллионов иен, отметил ЦБ. Японский центробанк также сохранил ежегодный объем выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов (ETF) на уровне около 12 триллионов иен и активов инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT) — около 180 миллиардов иен.

Регулятор полагает, что экономика Японии, вероятно, восстановится по мере ослабления давления пандемии коронавируса, снятия ограничений и постепенного роста внешнего спроса. ЦБ также отметил, что существует крайняя степень неопределенности относительно влияния на экономическую активность страны и цены из-за ситуации вокруг Украины.

Регулятор сообщил, что будет продолжать расширять денежную базу до тех пор, пока годовые темпы роста наблюдаемого индекса потребительских цен (все товары, за исключением свежих продуктов питания) не превысят 2% и не останутся стабильно выше целевого показателя.

Центробанк Японии также подтвердил, что будет внимательно следить за ситуацией с коронавирусом и без колебаний примет дополнительные меры смягчения кредитно-денежной политики в случае необходимости. В краткосрочной и долгосрочной перспективе японский ЦБ ожидает сохранения ставки на нынешнем или более низком уровне.

Потребительские цены в Японии в феврале выросли на 0,9% в годовом выражении после инфляции в 0,5% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

При этом в месячном выражении цены за февраль выросли на 0,4%, в январе этот показатель составил 0%.

Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) выросли в годовом выражении на 0,6%, что совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.