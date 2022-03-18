Путин внес кандидатуру Набиуллиной на должность главы Центробанка
Путин внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для назначения на должность председателя Центробанка
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центробанка, сообщается в Telegram-канале палаты.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по финансовому рынку внести вопрос о переназначении Набиуллиной на пост главы ЦБ на рассмотрение Совета Думы 21 марта, добавляется в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Путин неоднократно давал положительную оценку работе Центробанка.
https://1prime.ru/banks/20220318/836416667.html
Рассылка ПРАЙМ: самые важные новости экономики и финансов за 24 часа
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.