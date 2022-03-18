МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центробанка, сообщается в Telegram-канале палаты.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по финансовому рынку внести вопрос о переназначении Набиуллиной на пост главы ЦБ на рассмотрение Совета Думы 21 марта, добавляется в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Путин неоднократно давал положительную оценку работе Центробанка.