МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Клиенты Сбербанка с 18 марта не смогут делать переводы в другие банки России и за рубеж в долларах США, канадских долларах, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах, остальные валюты доступны, при этом в онлайн-приложении теперь можно делать переводы за рубеж только в евро, говорится в сообщении банка. Названа валюта, которая уже идет на смену доллару

"Из-за санкций с 18 марта ограничен список валют, доступных для перевода на счета в другие банки по России и за рубеж. Это значит, что в "Сбере" нельзя будет сделать перевод в другой банк в долларах США, канадских долларах, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах", — сообщил банк на своем канале в мессенджере Telegram.

"Переводы за рубеж через приложение "Сбербанк Онлайн" остаются доступны только в евро", — добавили в банке.

В офисах же клиенты Сбербанка по-прежнему могут отправлять переводы как по России, так и за рубеж в следующих валютах: рубли, евро, иены, швейцарские франки, норвежские кроны и сингапурские доллары.