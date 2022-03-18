Клиенты Сбербанка не смогут делать переводы в долларах
Клиенты Сбера с 18 марта не смогут делать переводы в другие банки РФ и за рубеж в нескольких валютах
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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Клиенты Сбербанка с 18 марта не смогут делать переводы в другие банки России и за рубеж в долларах США, канадских долларах, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах, остальные валюты доступны, при этом в онлайн-приложении теперь можно делать переводы за рубеж только в евро, говорится в сообщении банка.
"Из-за санкций с 18 марта ограничен список валют, доступных для перевода на счета в другие банки по России и за рубеж. Это значит, что в "Сбере" нельзя будет сделать перевод в другой банк в долларах США, канадских долларах, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах", — сообщил банк на своем канале в мессенджере Telegram.
"Переводы за рубеж через приложение "Сбербанк Онлайн" остаются доступны только в евро", — добавили в банке.
В офисах же клиенты Сбербанка по-прежнему могут отправлять переводы как по России, так и за рубеж в следующих валютах: рубли, евро, иены, швейцарские франки, норвежские кроны и сингапурские доллары.
https://1prime.ru/banks/20220318/836417037.html
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