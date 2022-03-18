МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал внесение кандидатуры Эльвиры Набиуллиной на пост председателя Центрального банка. Песков не советует скупать гречку и сахар

Президент РФ Владимир Путин ранее в пятницу внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Центробанка. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по финансовому рынку внести вопрос о переназначении Набиуллиной на пост главы ЦБ на рассмотрение Совета Думы 21 марта.

По словам Пескова, Путин регулярно общается с Набиуллиной и высоко оценивает ее работу в должности председателя Банка России. Выдвижение ее на пост в третий раз является логическим продолжением, считает представитель Кремля

Набиуллина занимает должность председателя Банка России с июня 2013 года. Сначала она была назначена на этот пост на четыре года, а затем в 2017 году ее полномочия были продлены уже на пять лет, до 24 июня текущего года. Согласно российскому законодательству, одно и то же лицо не может занимать пост главы Центробанка РФ более трех сроков подряд.