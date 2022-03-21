МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов покидает свой пост с 21 марта, приняв решение продолжить карьеру вне ЦБ РФ. Центробанк разъяснил запрет на покупку долей в иностранных компаниях

Швецов работал в ЦБ с 1993 года, однако в 1996-2001 годах делал перерыв на четыре года и вернулся уже в 2001 году. Курировал в том числе развитие финансового рынка РФ, доступ к работе на рынке финансовых организаций, допуск и правила обращения на рынке финансовых инструментов, формирование и реализацию политики ЦБ РФ в области повышения финансовой грамотности и финансовой доступности, противодействие недобросовестным практикам поведения на финансовом рынке. Швецов также курировал работу Российской национальной перестраховочной компании, Московской биржи и ее дочерних структур.

Банк России при Швецове стал мегарегулятором финансового рынка, в создании которого он сыграл ключевую роль. Как отмечала председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, это была очень сложная задача: нужно было не просто присоединить к ЦБ Федеральную службу по финансовым рынкам, но сформировать единую культуру управления, единые подходы к развитию секторов финансового рынка. Швецов внес большой вклад в то, чтобы банковский и небанковский блоки регулирования и надзора притерлись друг к другу, взаимодействовали эффективно, отмечала она.

Швецов курировал новые для ЦБ РФ направления — защиту прав потребителей, финансовую доступность и финансовую грамотность. Он не только успешно запускал новые проекты и направления работы, но и системно выстраивал их работу, говорила Набиуллина.

При этом Швецов несколько раз делал резонансные заявления. Так, в сентябре прошлого года он заявил, что российским гражданам нужно помогать выйти на пенсию с хорошим пенсионным пакетом, который прежде всего должен быть сформирован ими самими в течение активной жизни. По его словам, у россиян есть много вариантов самостоятельного накопления: через пенсионные фонды, страховые компании, ценные бумаги или недвижимость.

Наблюдательный совет Московской биржи в начале марта решил включить Швецова в список кандидатов в свой состав для избрания на годовом собрании акционеров в 2022 году. Ранее, в январе, стало известно, что Олег Вьюгин перейдет с поста главы набсовета Мосбиржи на работу внутри группы, а набсовет может возглавить Швецов.

Кроме того, правительство РФ в феврале выдвинуло Швецова в наблюдательный совет Сбербанка. Швецов может заменить в набсовете советника председателя регулятора Сергея Игнатьева.