МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Народный банк Китая (Центробанк) в понедельник вновь оставил неизменной основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,7%, свидетельствуют данные на сайте регулятора. Соединенные Штаты отказались раскрыть, что ждет Китай за помощь России

Годовая LPR, в августе 2019 года ставшая новым бенчмарком кредитования, не менялась с апреля 2020 года по декабрь 2021 года, оставаясь на уровне 3,85%, однако в декабре прошлого года была понижена до 3,8%, а в январе этого – до 3,7%.

В понедельник ЦБ Китая сообщил, что ставка, как и месяцем ранее, осталась на уровне 3,7%, что в целом совпало с ожиданиями аналитиков.

При этом пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, также не изменилась с января, оставшись на уровне 4,6%, совпав с прогнозами экспертов.

Народный банк Китая в конце августа 2019 года объявил о реформе ключевой процентной ставки, чтобы помочь снизить затраты компаний по займам и поддержать экономику. В рамках реформы регулятор изменил ставку-ориентир для кредитов, выдаваемых банками. Теперь банки должны использовать LPR в качестве ориентира для расчета плавающих кредитных ставок, а не базовую банковскую кредитную ставку Народного банка Китая.

В официальном установлении ставки в настоящий момент участвуют 18 китайских банков. До 9.00 по местному времени 20-го числа каждого месяца они должны направлять свои котировки с шагом в 0,05% в Национальный центр межбанковского финансирования. Далее для расчета LPR исключаются наивысшие и наименьшие котировки, рассчитывается среднее арифметическое, после чего полученные ставки округляются до 0,05%.