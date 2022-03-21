МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Банк России включил более 20 кредитных организаций в список банков — участников программы льготных оборотных кредитов, позволяющей бизнесу взять льготную ссуду сроком до года под максимум 15% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Банк России опубликовал список банков — участников программы льготных оборотных кредитов. Он будет пополняться по мере заключения регулятором соглашений с другими кредитными организациями, которые соответствуют требованиям Банка России", — говорится в сообщении.

Программа позволяет бизнесу оформить льготный кредит на срок до года на пополнение оборотных средств или рефинансировать ранее выданную ссуду. "Микро- и малый бизнес может получить кредит (или рефинансировать уже имеющийся) на сумму до 300 млн рублей по ставке не выше 15% годовых, средний бизнес может получить кредит на сумму до 1 млрд рублей по ставке не выше 13,5%. Срок кредитов — до одного года", — уточняет регулятор.

"Ограничений по цели кредитования нет. Банк России предоставляет банкам, участвующим в программе, фондирование до 30 декабря 2022 года по ставке 9,5% годовых", — добавляется в сообщении.

В программу вошли Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк, банки "Открытие", "АкБарс" и другие.

Антикризисные программы кредитования МСП разрабатывались ЦБ РФ совместно с правительством. Общий лимит фондирования по ним составляет 675 миллиардов рублей, по программе оборотного кредитования — 340 миллиардов рублей, отметил регулятор.