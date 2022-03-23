МОСКВА, 34 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило директиву о переназначении Андрея Костина на пост президента — председателя правления ВТБ, сообщила пресс-служба кредитной организации. ВТБ передаст портфели клиентов с иностранными акциями другим брокерам

"Правительство направило в наблюдательный совет банка ВТБ директиву о продлении полномочий Андрея Костина в должности президента — председателя правления ВТБ на следующие пять лет", — говорится в сообщении.

Согласно уставу ВТБ, контрольный пакет акций которого принадлежит государству, назначение президента — председателя правления банка и определение срока его полномочий относится к компетенции наблюдательного совета банка после утверждения правительством соответствующей директивы.

Директиву о переназначении Костина подписал зампредседателя правительства — руководитель аппарата кабмина, председатель наблюдательного совета ВТБ Дмитрий Григоренко. "Уверен, что профессионализм и опыт Андрея Костина позволят банку достойно справиться с текущими вызовами, сделать все необходимое для защиты интересов клиентов и перенастроить работу группы с учётом новых условий", — приводится в сообщении заявление Григоренко.

Группа ВТБ — российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний. Основным акционером банка является правительство России, ему принадлежит более 60% голосующих акций, или 45,01% от уставного капитала банка. Костин возглавляет банк с 2002 года. В предыдущий раз полномочия главы ВТБ продлялись в 2017 году, нынешнее переназначение для Костина — пятое.