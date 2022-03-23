МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Нацбанк Украины обратился к руководству международной системы SWIFT с призывом отключить Центробанк России от этой международной системы обмена финансовыми сообщениями. В Турции предрекают экономический переворот, способный обрушить SWIFT

"Национальный банк Украины обратился к руководству международной системы SWIFT с призывом отключить центральный банк России от системы обмена финансовыми сообщениями. Это усилит международную финансовую изоляцию России и станет действенным инструментом максимального противодействия агрессии России в финансовой сфере", — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.

Под санкции попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, "Открытие", Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, "Московский кредитный банк", банк "Россия", Промсвязьбанк, ВЭБ.РФ. Семь кредитных организаций были отключены от международной системы SWIFT.