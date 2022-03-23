МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Госдума досрочно освободила от должности члена совета директоров Банка России Сергея Швецова и Дмитрия Скобелкина, поскольку они больше не работают в регуляторе. ЦБ Украины попросил отключить Банк России от SWIFT

Швецов, занимавший пост первого зампреда ЦБ, с понедельника покинул регулятор, а Скобелкин, ранее занимавший должность зампреда Банка России, ушел из него еще в январе.

Совет директоров Банка России — коллегиальный орган управления. Согласно закону о Банке России, в него входят председатель ЦБ (по должности) и 14 членов совета директоров, работающих в регуляторе на постоянной основе. Члены совета директоров назначаются Госдумой на пять лет по представлению председателя Банка России, согласованному с президентом РФ. В настоящее время совет директоров фактически состоит из 14 человек вместе с председателем регулятора, следует из данных ЦБ.

Помимо главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, сейчас в совет директоров регулятора входят ее первые заместители Ольга Скоробогатова, Дмитрий Тулин, Ксения Юдаева, Владимир Чистюхин и заместители Руслан Вестеровский, Алексей Гузнов, Ольга Полякова, а также руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута, начальник главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу Надежда Иванова и советники председателя ЦБ Сергей Игнатьев и Алексей Симановский.

В феврале текущего года Набиуллина предложила Госдуме назначить членами совета директоров Банка России зампредов ЦБ Филиппа Габунию, Алексея Заботкина и Юрия Исаева. Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал РИА Новости, что рассмотрение данных кандидатур на заседании Госдумы пройдет в апреле. После введения в совет директоров ЦБ РФ Габунии, Заботкина и Исаева данный орган управления будет полностью укомплектован.