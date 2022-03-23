МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Минфин отработал предложения по льготным ипотечным программам в России и согласовал необходимый объем дополнительных средств из бюджета на их субсидирование, заявил министр финансов Антон Силуанов на совещании с президентом Владимиром Путиным. Путин согласился повысить ставку по льготной ипотеке до 12%

Вице-премьер России Марат Хуснуллин предложил изменить параметры льготной ипотечной программы, повысив ставку с 7% до 12% и увеличив максимальный размер кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 12 миллионов рублей, а для остальных регионов — до 6 миллионов. А также сохранить ставки по программам сельской, дальневосточной и семейной ипотеки.

"Мы отработали с Маратом Шакирзяновичем (Хуснуллиным — ред.) предложения по ипотечному меню так называемому. Мы согласовали объемы дополнительных ассигнований, которые придется нам выделять в этот период", — сказал Силуанов, не назвав при этом конкретных цифр.

"Считаем, что ипотека — это тот драйвер, который позволит поддержать нашу экономику в первую очередь и строительный сектор. И позволит, главное, нашим людям улучшить свое жилье. Пусть период непростой, но тем не менее жизнь идет и люди также проявляют интерес к ипотеке, особенно при сохранении прежних условий. Поэтому ресурсы в бюджете на эти направления выделены. И это важное направление будет дальше развиваться", — заключил министр.

Программа льготной ипотеки на новостройки, продленная до июля 2022 года, предполагает максимальную ставку в 7%, сумму кредита — 3 миллиона рублей для всех регионов.