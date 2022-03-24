МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Кипрский RCB Bank, акциями которого владел российский банк ВТБ, планирует закрыть свой розничный бизнес и вернуть деньги вкладчикам. Об этом сообщила газета Financial Times. СМИ сообщили об обсуждении ЕС и США новых санкций против России

В конце февраля группа ВТБ продала 46,29% акций в кипрском RCB Bank другим акционерам банка, акционеры обратились в Центральный банк Кипра за одобрением сделки для завершения процедур.

По данным газеты, клиенты получат свои депозиты в полном объеме или смогут перевести свои счета в другие банки. Издание отмечает, что RCB "долгое время был привилегированным кредитором для крупной русской диаспоры, проживающей на Кипре".

Financial Times указывает, что RCB Bank может уже в четверг объявить о своем решении. Ссылаясь на источники, издание утверждает, что на конец 2020 года у банка было 2,8 миллиарда евро клиентских депозитов, из которых 769 миллионов составляли депозиты физических лиц.