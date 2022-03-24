МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. В приложении Сбербанка для инвестиций наблюдаются сбои после возобновления торгов на фондовом рынке Московской биржи. Мосбиржа проводит дискретный аукцион по сильно дорожающим бумагам

Приложение перестало работать утром, проблемы начали появляться сразу после 10.00 мск.

"СберИнвестор" временно не работает. Мы уже восстанавливаем его", — сообщает сервис при запуске приложения.

Пользователи, которым удалось зайти в "СберИнвестор", сообщают, что актуальная информация о торгах и портфеле в приложении не загружается. Кроме того, наблюдаются проблемы при попытке купить или продать бумаги. "На данный момент инструмент недоступен, указана неправильная ссылка или этот инструмент больше не торгуется", — сообщает приложение.