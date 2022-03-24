Совкомбанк присоединится к госпрограмме поддержки трудоустройства безработных граждан
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Совкомбанк станет участником программы господдержки компаний и индивидуальных предпринимателей для стимулирования трудоустройства безработных граждан, сообщили в банке.
Программа реализуется с 2021 года в рамках постановления российского правительства. Она нацелена на поддержку юридических лиц в найме безработных, которые зарегистрированы в службе занятости.
Сейчас в группе компаний Совкомбанка работает свыше 23 тысяч сотрудников в 78 регионах РФ. С конца февраля 2022 года Банк принял на работу более 300 новых сотрудников. На текущий момент остаются вакантными свыше 1 000 позиций в банке и компаниях группы по разным направлениям, в том числе розничный и корпоративный бизнес, ИТ-направления и др.
Банк остается активным и надежным участником российского рынка труда, сохраняет все социальные программы для поддержки своих сотрудников, включая услуги ДМС, льготные программы ипотечного и автокредитования, рефинансирование кредитов, специальные условия по всем видам страхования, а также софинансирование стоимости обучения, в том числе английскому языку, фитнес-услуг и даже отдыха.
По данным сервиса HeadHunter, Совкомбанк занимает 7-е место среди банков в рейтинге лучших работодателей России за прошлый год.
https://1prime.ru/banks/20220324/836479386.html