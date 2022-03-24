МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Санкции Великобритании не повлияют на работу Россельхозбанка, поскольку у банка там нет активов, заявили РИА Новости в кредитной организации. Британия ввела новые санкции против России

Напомним, что ранее в четверг власти Великобритании ввели санкции против нескольких банков из РФ, включая Россельхозбанк, это следует из опубликованного документа.

"Санкции, введённые Великобританией, не повлияют на деятельность Россельхозбанка. У банка нет активов в Великобритании, вся основная деятельность РСХБ сконцентрирована на территории России", — заявили в кредитной организации.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. После этого под блокирующие санкции иностранных государств уже подпали:

ВТБ,



Совкомбанк,



Новикомбанк,



банк "Открытие",



Промсвязьбанк,

банк "Россия".



Более мягкие санкции были введены в отношении Сбербанка. Новые британские санкции затронули также Газпромбанк, Альфа-банк, "Банк СМП", "Уральский банк реконструкции и развития", ЭКСАР.