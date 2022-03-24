МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Санкции Великобритании не повлияют на работу Россельхозбанка, поскольку у банка там нет активов, заявили РИА Новости в кредитной организации.
Напомним, что ранее в четверг власти Великобритании ввели санкции против нескольких банков из РФ, включая Россельхозбанк, это следует из опубликованного документа.
"Санкции, введённые Великобританией, не повлияют на деятельность Россельхозбанка. У банка нет активов в Великобритании, вся основная деятельность РСХБ сконцентрирована на территории России", — заявили в кредитной организации.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. После этого под блокирующие санкции иностранных государств уже подпали:
ВТБ,
Совкомбанк,
Новикомбанк,
банк "Открытие",
Промсвязьбанк,
банк "Россия".
Более мягкие санкции были введены в отношении Сбербанка. Новые британские санкции затронули также Газпромбанк, Альфа-банк, "Банк СМП", "Уральский банк реконструкции и развития", ЭКСАР.
https://1prime.ru/banks/20220324/836481177.html
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