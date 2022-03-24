МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Структурный дефицит ликвидности в российской банковской системе сократился с максимального уровня начала марта в восемь раз — до 876,2 миллиарда рублей, следует из данных ЦБ. Банк России оценил объем средств населения в банках за февраль

Банковский сектор перешел в состояние структурного дефицита 25 февраля — тогда он составил 11 миллиардов рублей. Затем показатель начал резко расти, увеличившись до исторического максимума в 7,033 триллиона рублей на 3 марта. С 4 марта показатель стал постепенно уменьшаться, и в четверг он впервые с 25 февраля оказался ниже отметки в 1 триллион рублей.

Снижение дефицита ликвидности в банковской системе произошло за счет уменьшения требований ЦБ к банкам. Так, требования регулятора к кредитным организациям с 3 по 24 марта снизились на 5,3 триллиона рублей, до 4,5 триллиона.

Расчетный уровень структурного дефицита или профицита ликвидности представляет собой разницу между задолженностью по операциям рефинансирования и операциям абсорбирования Банка России. Структурный дефицит ликвидности банковского сектора — состояние банковского сектора, характеризующееся существованием у кредитных организаций устойчивой потребности в привлечении ликвидности за счет операций с Банком России.