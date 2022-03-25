МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Средний размер лимита по кредитным картам россиян в феврале вырос на 2,8% по сравнению с показателем месяцем ранее — до 84,9 тысячи рублей, что стало новым историческим максимумом. Это подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".

Одновременно в прошлом месяце выросли выдачи кредитных карт россиянам — на 6,6%, до 1,54 миллиона карт. В результате общая сумма выдач в феврале выросла на 9,5% — до 131 миллиарда рублей.

"Рост среднего лимита в феврале связан с либерализацией условий кредитования у нескольких значимых игроков рынка. Подобные инициативы, скорее всего, могли быть связаны с желанием игроков привлечь дополнительных клиентов и были рассчитаны, в первую очередь, на наиболее кредитоспособную часть населения – потребителей с высокими доходами, когда для них были увеличены предельные лимиты кредитования", — прокомментировал гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин.

В результате задолженность россиян по кредитным картам по итогам февраля достигла рекордных 1,298 миллиарда рублей, увеличившись за месяц на 2,5%. Количество кредитных карт на руках россиян также обновило максимумы, достигнув по итогам прошлого месяца 47,725 миллиона единиц против 46,985 миллиона карт месяцем ранее.

Наконец, продолжает увеличиваться и просроченная задолженность россиян по кредиткам: в прошлом месяце число карт с "просрочкой" выросло на 1,8% — до 2,764 миллиона карт, а объем "плохих" долгов по ним — на 1,8%, до 163,5 миллиарда рублей.