МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Apple с 24 марта приостановила поддержку карт "Мир" в сервисе бесконтактной оплаты Apple Pay. Компания уведомила об этом НСПК, оператора российской платежной системы.

"Компания Apple сообщила НСПК, что приостанавливает поддержку карт "Мир" в платежном сервисе Apple Pay", — сказали в пресс-службе оператора.

Отмечается, что уже загруженные карты перестанут работать в ближайшие дни.