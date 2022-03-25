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2022
https://1prime.ru/banks/20220325/836492835.html
Apple Pay больше недоступен для карт "Мир"
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Apple с 24 марта приостановила поддержку карт "Мир" в сервисе бесконтактной оплаты Apple Pay. Компания уведомила об этом НСПК, оператора российской платежной системы. "Компания... ПРАЙМ, 25.03.2022
банки, финансы, новости, банковские карты, платежная система мир, apple pay
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Apple с 24 марта приостановила поддержку карт "Мир" в сервисе бесконтактной оплаты Apple Pay. Компания уведомила об этом НСПК, оператора российской платежной системы.
"Компания Apple сообщила НСПК, что приостанавливает поддержку карт "Мир" в платежном сервисе Apple Pay", — сказали в пресс-службе оператора.
Отмечается, что уже загруженные карты перестанут работать в ближайшие дни.