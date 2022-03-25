МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Кабмин России разрешил на полгода замораживать кредитные рейтинги банков, присваиваемые им специализированными российскими агентствами, чтобы сохранить устойчивость финансовой системы в условиях международных санкций, говорится в пресс-релизе правительства. Moody's отзовет кредитные рейтинги российских компаний

"Правительство разрешило на полгода замораживать кредитные рейтинги банков для сохранения устойчивости финансовой системы в условиях санкций", — говорится в сообщении. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Показатели кредитного рейтинга банков на 1 февраля, будут зафиксированы и не будут изменяться до 1 июля 2022 года. "Речь идёт о рейтингах, присваиваемых специализированными российскими агентствами", — отмечается в релизе.

Заморозка рейтингов по-прежнему позволит ведущим банкам размещать у себя средства федерального бюджета для сохранения их доходности, а также привлекать средства компенсационного фонда участников долевого строительства, также банки все ещё смогут выдавать независимые гарантии бизнесу, уточняет кабмин.

"Решение поможет снизить негативный эффект от санкций недружественных государств для ведущих российских банков и сохранить устойчивость финансовой системы", — объяснили в правительстве.