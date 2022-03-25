МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал санкции США против главы Сбербанка Германа Грефа, отметив, что угрозы банковскому развитию России нет, это лишь отчаянные действия по ковровому метанию санкций. В Кремле уточнили, какие компании будут продавать газ за рубли

Напомним, что о введении новых ограничительных мер в отношении России заявил накануне американский минфин. В частности, под санкции попал глава Сбербанка.

"Нет, Кремль не видит в этом угрозу банковскому сектору России. Кремль видит совершенно такие отчаянные действия по такому, знаете, ковровому санкциеметанию. Есть ковровое бомбометание, а это ковровое санкциеметание. когда мы видим наших предпринимателей известных, наших визионеров известных, на которых вводятся санкции", — ответил пресс-секретарь на вопрос о том, видит ли Москва в этом угрозу банковскому сектору страны.

Песков отметил, что это "трудно понять умом, трудно обосновать с точки зрения какого-то права".

"Мы убеждены, что это никоим образом не скажется на Сбербанке… Это в любом случае один из мировых банков, банков мирового уровня, и даже в условиях санкций, которые есть, он все равно в масштабе России будет продолжать свою деятельность. И мы надеемся, будет продолжать также свою инновационную деятельность, коей знамениты и Греф лично, и Сбербанк", — добавил он.