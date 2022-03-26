МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Крупнейшие японские банки, включая Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho, приостанавливают с субботы, 26 марта, долларовые транзакции с российским Сбербанком в свете американских санкций против РФ, сообщило агентство Киодо. В Японии заявили, что не понимают целей оплаты российского газа в рублях

В статье отмечается, что при совершении транзакций со Сбербанком японские финансовые учреждения используют американские корреспондентские банки, а так как с 26 марта вступает в силу запрет на осуществление любых транзакций с участием Сбербанка, то и какие-либо операции японской стороны с данным российским банком становятся невозможными.

В настоящее время неясно, будут ли также приостановлены транзакции со Сбербанком, проводимые в других валютах, однако Киодо отмечает, что ряд японских банков, в частности, Mitsubishi UFJ, придерживаются политики на осуществление операций в иностранной валюте только в долларах.

США 25 февраля в свете событий на Украине ввели санкции в отношении нескольких крупных российских банков, в том числе Сбербанка. В течение 30 дней финансовые институты США должны закрыть корреспондентские счета Сбербанка и начать отклонять любые транзакции с его участием.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.