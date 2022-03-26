МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Ряд российских операторов начали продавать туры за банковскими картами Visa и Mastercard, сообщают "Известия". Карты Visa и Mastercard ряда банков Белоруссии не работают за рубежом

Издание отмечает, что на сегодняшний день для этих целей доступен только Узбекистан, но в дальнейшем могут появиться туры также в Армению, Казахстан, Киргизию и Турцию.

По данным "Известий", стоимость поездки в Узбекистан на два дня с перелетом составляет свыше 50 тысяч рублей.

Разумеется, цена зависит от класса отеля. В трехзвездочный отель можно заселиться за 54 тысячи рублей, за четыре звезды придется заплатить уже 64 тысячи, а за пять звезд — 79 тысяч рублей.

Заезды возможны в любой будний день, а по выходным банки не работают.