2022-03-26T05:33:00+03:00
2022-03-26T05:36:06+03:00
2022-03-26T05:33:00+03:00
2022
https://1prime.ru/banks/20220326/836505721.html
В России начали продавать заграничные туры за картами Visa и Mastercard
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Ряд российских операторов начали продавать туры за банковскими картами Visa и Mastercard, сообщают "Известия". Издание отмечает, что на сегодняшний день для этих целей доступен... ПРАЙМ, 26.03.2022
новости, банки, финансы, экономика, бизнес, туризм
https://cdnn.1prime.ru/images/83513/20/835132046.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83513/20/835132046.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83513/20/835132045.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83513/20/835132045.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83513/20/835132034.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83513/20/835132034.jpg
https://1prime.ru/finance/20220325/836500963.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Ряд российских операторов начали продавать туры за банковскими картами Visa и Mastercard, сообщают "Известия".
Издание отмечает, что на сегодняшний день для этих целей доступен только Узбекистан, но в дальнейшем могут появиться туры также в Армению, Казахстан, Киргизию и Турцию.
По данным "Известий", стоимость поездки в Узбекистан на два дня с перелетом составляет свыше 50 тысяч рублей.
Разумеется, цена зависит от класса отеля. В трехзвездочный отель можно заселиться за 54 тысячи рублей, за четыре звезды придется заплатить уже 64 тысячи, а за пять звезд — 79 тысяч рублей.
Заезды возможны в любой будний день, а по выходным банки не работают.