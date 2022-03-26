МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Решения международных платежных систем Visa и Mastercard приостановить работу в России поспособствуют внедрению цифрового рубля, сказал РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов. В России начали продавать заграничные туры за картами Visa и Mastercard

"Цифровые валюты сами по себе развиваются достаточно быстро. Они находятся в самом начале кривой цикла зрелости технологий, поэтому в этой сфере много энтузиазма и интересных идей при довольно низких инвестициях. Нынешняя ситуация может стать стимулом к быстрому развитию цифровых валют, в том числе в нашей стране", — полагает эксперт.

По его мнению, среди главных преимуществ цифрового рубля — работа без интернета. Это один из приоритетов при разработке всех цифровых валют, в том числе в Китае и Евросоюзе. Цифровой юань уже позволяет проводить платежи без интернета и без открытия банковского счета. Банк России также разрабатывает цифровой рубль, которым можно расплачиваться без интернета. Для этого пользователи будут открывать электронные кошельки на своих смартфонах, напомнил эксперт.

В феврале пресс-служба ЦБ РФ сообщала, что регулятор и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля — первые переводы между гражданами прошли успешно. Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре 2021 года. Принять участие в тестировании платформы выразили желание 12 банков. По результатам тестирования будет сформирована дорожная карта внедрения платформы цифрового рубля.

Международные системы Visa и Mastercard в начале марта сообщили, что приостанавливают операции в России. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжат работать в РФ как обычно, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны.