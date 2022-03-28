МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Идея дополнить антиотмывочную платформу Банка России "Знай своего клиента" данными о дропперах хорошая, но ее невозможно воплотить в жизнь без универсального идентификатора при платежах физических лиц, заявил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский. Банк России зафиксирует цену на золото

Дополнить платформу ЦБ РФ данными о дропперах — подставных лицах, через счета которых обналичиваются украденные у граждан деньги — предложил в конце декабря глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

"Сама по себе идея (дополнить платформу ЦБ РФ данными о дропперах — ред.) хорошая. Но ее реализация зависит от объективных ограничений", — отметил Ясинский, уточнив, что речь идет о введении идентификатора при платежах физлиц.

"Для того, чтобы платформа обрабатывала данные, необходим универсальный идентификатор субъекта. Для юрлиц и индивидуальных предпринимателей – это ИНН. Для физических лиц такого идентификатора при осуществлении платежа в настоящее время нет", — пояснил он.

Закон о создании на базе ЦБ РФ антиотмывочной платформы "Знай своего клиента" был подписан в конце прошлого года. Через этот сервис банки смогут получать информацию в онлайн режиме. Сведения покажут, насколько высок риск того, что клиенты и их контрагенты — юрлица и индивидуальные предприниматели — проводят подозрительную операцию. На прошлой неделе регулятор сообщил, что начинает подключать к платформе все банки в пилотном режиме.

Платформа будет работать по принципу светофора: зеленый цвет — для клиентов, не вызывающих подозрений, красный — для тех, кто с очень большой вероятностью занимается сомнительными операциями, желтый — это бизнес с факторами риска, которые требуют от банка более детальной проработки клиента.