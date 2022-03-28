МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Япония не может реквизировать валютные резервы Центрального банка России, хранящиеся в Банке Японии, в силу отсутствия законодательства, регулирующего подобные меры, заявил на парламентском комитете министр финансов Сюнъити Судзуки. Япония введет запрет на экспорт предметов роскоши в РФ в начале недели

"Исходя из нынешнего законодательства, в частности, закона о Банке Японии (центральный банк страны – ред.) нет установлений, согласно которым можно было бы реквизировать валютные резервы центральных банков других стран, которые хранятся в Банке Японии. Правительство Японии не может реквизировать валютные резервы центральных банков других стран, которые хранятся в Банке Японии", — сказал министр, отвечая на вопрос депутата, может ли Япония поступить так, если в России будут конфискованы или национализированы активы японских компаний.

В Банке Японии хранится 33 миллиарда долларов, что в японских иенах составляет около 4 триллионов иен, и составляет порядка 6% от общего объема золотовалютных резервов России. Япония заморозила средства ЦБ РФ в рамках экономических санкций против России.

Санкционный список Японии против России включает 101 фамилию и 130 организаций из России. Последний по времени пакет был обнародован в пятницу.

Япония ввела против России несколько пакетов санкций. В частности, исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввела запрет на экспорт с 18 марта 275 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства и их компоненты, программное обеспечение, комплектующие для тракторов, газотурбинные двигателей для самолетов и их комплектующие, оборудование для нефтепереработки.

Япония ввела персональные санкции, а также против компаний.

Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Как ранее заявили в Кремле, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно, по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью РИА Новости, что уход иностранных компаний с российского рынка — абсолютно политическая история, они это делают под давлением своих властей. Зарубежные компании, приостановившие работу в РФ, уговаривают не вводить внешнее управление и не национализировать их, так как хотят вернуться, они это сделают, но вопрос, когда и с какими потерями, добавил Медведев.