МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Уход международных платежных систем Visa и Mastercard из России привел к возникновению многочисленных сервисов по открытию для россиян банковских платежных карт этих систем за рубежом, в том числе в Казахстане. Об этом говорит корреспондент РИА Новости.

Международные системы Visa и Mastercard 6 март сообщили, что приостанавливают операции в России. Банк России, в свою очередь, заявил, что платежные карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать в РФ как обычно до истечения срока их действия, а операции по ним будет обрабатывать Национальная система платежных карт (НСПК). Лишь трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах не будут доступны. Для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом можно оформить кобейджинговую карту "Мир-UnionPay", которая будет приниматься как в России, так и в 180 странах, сообщили в НСПК. Ее выпускают несколько российских банков.

Открытие банковской карты в Казахстане может быть интересно тем россиянам, кто хочет продолжать совершать операции в интернет-магазинах, делать международные переводы, в том числе в иностранной валюте, рассчитываться картами в зарубежных поездках по всему миру. Достаточно развитые мобильные приложения ведущих казахстанских банков позволяют проводить подавляющее большинство операций онлайн — без обращений в банк. К каждой карте могут быть привязаны несколько счетов в разной валюте, в том числе в тенге, рублях, долларах или евро.

Однако важно помнить, что расплачиваться казахстанскими картами в российских магазинах или снимать с них деньги в российских банкоматах из-за санкций не получится.

Открытие банковских счетов для нерезидентов в Казахстане является достаточно простой процедурой, однако проделать ее самостоятельно в удаленном режиме не удастся. Во-первых, для открытия счета иностранцу необходимо получить индивидуальный идентификационный номер (ИИН), который представляет собой уникальную комбинацию из 12 цифр. Он нужен для сохранения сведений, относящихся к определенному физическому лицу, в национальных реестрах идентификационных номеров и в информационных системах государственных органов. Для присвоения ИИН необходимо обратиться в любой из центров обслуживания населения госкорпорации "Правительство для граждан". Сделать это можно лично, или доверив это право другому человеку, например, представителю компании-посредника. Заявку на получение ИИН посредники могут подать и онлайн с помощью электронной цифровой подписи. Единственный необходимый для этой процедуры документ — скан паспорта.

Во-вторых, казахстанские банки не высылают карты по почте за рубеж, в связи с чем получить пластик можно только на руки. В этом случае тоже на помощь могут прийти посредники с соответствующей нотариальной доверенностью.

Ну и наконец, для регистрации в мобильном банкинге казахстанских банков держателю карты нужна sim-карта местного оператора связи.

Спрос рождает предложение. Сразу после вступления в силу решения о прекращении работы Visa и Mastercard на территории России в интернете появилось множество объявлений о предоставлении посреднических услуг по открытию карт в Казахстане. Эти услуги предлагают как юридические компании, специализирующиеся на регистрации бизнеса, так и новички, создающие тематические группы в WhatsApp и Telegram. Последние, как правило, работают в частном порядке — без регистрации, договоров и каких-либо юридически оформленных гарантий.

Схема работы посредников выглядит следующим образом: заказчик высылает курьерской службой копию паспорта и нотариальную доверенность в Казахстан, оплачивает услугу любым доступным способом (например, переводом по системе "Золотая корона") и получает в ответ документ о присвоении ИИН, пластиковую карту и sim-карту казахстанского оператора. Все процедуры оформления документов и карточек могут занять от четырех до семи рабочих дней. Стоимость услуги посредников — от 70 долларов США у "частников" до 300 долларов США у профессиональных юристов. Расходы на курьерские и нотариальные услуги оплачиваются отдельно.

В казахстанских банках отмечают растущий спрос на открытие карточных счетов со стороны граждан России.

"Число заявок на открытие мультивалютных карт от граждан РФ начало расти с середины марта. О точной статистике по открытию карт для этой категории клиентов и какой-то аналитике по их операциям говорить пока рано", — сообщили РИА Новости в одном из казахстанских банков.

Вместе с тем банкиры отмечают, что с определенной настороженностью наблюдают за формированием нового рыночного тренда. "Если эта тенденция станет массовой, то нельзя исключать возникновения каких-то дополнительных ограничений со стороны международных платежных систем в отношении казахстанских банков", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, казахстанские банкиры призывают клиентов к бдительности и предупреждают, что предоставление доверенности на открытие банковского счета "незнакомцам из интернета" может впоследствии привести к потере денег, так как данные карты будут скомпрометированы.