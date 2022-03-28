МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Банк России в понедельник, 28 марта, проведет однодневный аукцион репо "тонкой настройки" с лимитом в 3 триллиона рублей, говорится в сообщении регулятора.

Дата исполнения первой части сделок — 28 марта, второй — 29 марта. Минимальная возможная ставка в заявке составляет 20% годовых.

Регулятор также проведет в понедельник однодневный депозитный аукцион "тонкой настройки" с лимитом в 1 триллион рублей.

Дата привлечения денежных средств в депозит — 28 марта, а дата возврата депозита и уплаты процентов — 29 марта. При этом максимальная возможная ставка в заявке составляет 20% годовых.