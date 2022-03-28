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2022
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Банк России проведет 28 марта однодневный аукцион репо
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Банк России в понедельник, 28 марта, проведет однодневный аукцион репо "тонкой настройки" с лимитом в 3 триллиона рублей, говорится в сообщении регулятора. Дата исполнения первой... ПРАЙМ, 28.03.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Банк России в понедельник, 28 марта, проведет однодневный аукцион репо "тонкой настройки" с лимитом в 3 триллиона рублей, говорится в сообщении регулятора.
Дата исполнения первой части сделок — 28 марта, второй — 29 марта. Минимальная возможная ставка в заявке составляет 20% годовых.
Регулятор также проведет в понедельник однодневный депозитный аукцион "тонкой настройки" с лимитом в 1 триллион рублей.
Дата привлечения денежных средств в депозит — 28 марта, а дата возврата депозита и уплаты процентов — 29 марта. При этом максимальная возможная ставка в заявке составляет 20% годовых.