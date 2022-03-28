МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ рекомендовал банкам по заявкам до конца мая проводить конвертацию валютной ипотеки в рубли по официальному курсу на 18 февраля, говорится в информационном письме регулятора. Средства ФНБ пока не тратились на покупку акций на Мосбирже

"По заявлениям заемщиков, которые будут поступать до 31 мая 2022 года, рекомендуется проводить конвертацию валютной ипотеки в рубли по официальному курсу на 18 февраля 2022 года. Пересчет обязательств не должен ухудшать кредитную историю заемщика", — пишет ЦБ.

Согласно рекомендациям регулятора, в первую очередь, банкам следует обратить внимание на кредиты, по которым остаток задолженности на 1 февраля 2022 года не превышал 150 тысяч долларов или эквивалентную сумму в другой валюте по официальному курсу на ту же дату. Кредит должен быть выдан до 22 февраля 2022 года для покупки жилого помещения, которое является единственным жильем в собственности заемщика в России. Наконец, просроченная задолженность на момент обращения заемщика не должна превышать 120 дней.

По оценке Банка России, этим критериям соответствуют порядка 60% от общего числа ипотечных кредитов, выданных в иностранной валюте. На 1 февраля 2022 года непогашенными оставались 2 011 ипотечных кредитов в иностранной валюте, задолженность по которым составляла 16,64 миллиарда рублей, или 0,14% портфеля жилищных кредитов. В основном это кредиты, выданные до 2014 года.