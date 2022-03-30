МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Центробанк РФ разрешил кредитным организациям не предоставлять в 2022 году информацию об организации внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) за прошлый год, говорится в информационном письме регулятора. Эксперт рассказал о новом обеспечении рубля

"Банк России полагает допустимым непредставление в 2022 году головными кредитными организациями банковских групп в Банк России информации об организации ВПОДК группы и их результатах за 2021 год", — говорится в документе.

Регулятор воздержится от применения мер к кредитным организациям, если они не представят ему эту информацию в текущем году.

Страны Запада после начала военной спецоперации РФ на Украине ввели ряд жестких антироссийских санкций. В том числе под блокирующие санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия". Власти РФ уже приняли целый ряд мер по поддержке экономики в условиях санкций.