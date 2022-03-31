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Сбербанк опроверг данные о вскрытии сейфов уехавших за границу клиентов
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Сбербанк опроверг информацию о вскрытии сейфов уехавших из России клиентов. "Правда: все ценности клиентов находятся в сохранности и в безопасности", — написал банк в своем... ПРАЙМ, 31.03.2022
банки, финансы, новости, сбербанк
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Сбербанк опроверг информацию о вскрытии сейфов уехавших из России клиентов.
"Правда: все ценности клиентов находятся в сохранности и в безопасности", — написал банк в своем официальном канале в Telegram.
Сбербанк подчеркнул, что не вскрывает сейфы по действующим договорам аренды, которые действуют на прежних условиях вне зависимости от местонахождения клиента.
Ранее в соцсетях стали появляться посты о том, что Сбербанк начал якобы расторгать договоры аренды и вскрывать сейфовые ячейки граждан, уехавших из страны.