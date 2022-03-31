МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Сбербанк опроверг информацию о вскрытии сейфов уехавших из России клиентов. Сбербанк объяснил, кому придется подать новую заявку на ипотеку

"Правда: все ценности клиентов находятся в сохранности и в безопасности", — написал банк в своем официальном канале в Telegram.

Сбербанк подчеркнул, что не вскрывает сейфы по действующим договорам аренды, которые действуют на прежних условиях вне зависимости от местонахождения клиента.

Ранее в соцсетях стали появляться посты о том, что Сбербанк начал якобы расторгать договоры аренды и вскрывать сейфовые ячейки граждан, уехавших из страны.