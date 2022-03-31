МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) перечислило Банку России 8,8 миллиарда рублей в рамках погашения задолженности, остаток долга составляет 158 миллиардов, сообщила госкорпорация.

"Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" 31 марта 2022 года перечислила Банку России 8,8 миллиарда рублей в счет уплаты основного долга и процентов в рамках погашения задолженности по кредитной линии, предоставленной для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов… Остаток задолженности Агентства на текущий момент составляет 158 миллиардов рублей без учета процентов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в счет погашения основной суммы долга перечислены 7 миллиардов рублей, в счет погашения процентов — 1,8 миллиарда. Таким образом, в общей сложности АСВ направило на погашение кредита регулятору уже 715,2 миллиарда рублей, из них 684 миллиарда рублей — на погашение основной суммы долга, 31,2 миллиарда — по процентам.

Банк России в 2015-2017 годах предоставил АСВ кредитную линию для поддержания достаточности фонда обязательного страхования вкладов. Последний транш от ЦБ РФ был получен 23 октября 2017 года. В конце 2017 года размер поступлений в фонд позволил АСВ начать возврат средств.

Всего в рамках заключенного с ЦБ РФ договора о предоставлении кредита с одобренным лимитом 1,03 триллиона рублей АСВ получило 842 миллиарда, которые были полностью направлены на выплаты страхового возмещения вкладчикам.