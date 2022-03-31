МОСКВА, 31 мар /ПРАЙМ/. Промсвязьбанк (ПСБ) начнет работу в Крыму в течение ближайших нескольких месяцев, на полуостров могут зайти и другие банки, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, курирующий полуостров.

Ранее в кредитной организации сообщили РИА Новости, что ПСБ готов начать работать в Крыму, обеспечивать финансовое сопровождение инфраструктурных и социальных проектов региона, предоставлять населению и предприятиям все услуги.

"Крыму намного стало проще, раньше из-за санкций компании не заходили, а теперь у нас свобода: пожалуйста, заходите. Поэтому мы считаем, что Крым от этой ситуации сильно выиграл, в хорошем смысле слова, потому что сейчас инвесторов будет намного больше. Кроме Промсвязьбанка могут и другие банки зайти", — сказал Хуснуллин журналистам.

Вице-премьер напомнил о ключевой задаче, поставленной президентом России: привлечь 1 триллион рублей внебюджетных инвестиций в Крым за ближайшие 3-4 года.

"Конечно, без банковской системы это реализовать невозможно. Я с руководителем Промсвязьбанка Фрадковым (Петром Михайловичем) разговаривал, у них настрой зайти в ближайшее время, интегрироваться в экономику и финансовую систему полуострова. Речь о нескольких месяцах", — отметил он.