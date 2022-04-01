МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Банковская система РФ с приходом апреля перешла в состояние структурного профицита ликвидности, впервые с 24 февраля: показатель составил 280,4 миллиарда рублей, следует из материалов ЦБ. Центробанк смягчил ограничения на переводы за рубеж

Согласно данным регулятора, структурный профицит ликвидности банков РФ 1 апреля составил 280,4 миллиарда рублей после дефицита в 76,7 миллиарда днем ранее.

Банковский сектор перешел в состояние структурного дефицита ликвидности 25 февраля — тогда он составил 11 миллиардов рублей. Затем показатель начал резко расти, увеличившись до исторического максимума в 7,033 триллиона рублей на 3 марта. С 4 марта показатель стал постепенно уменьшаться.

Снижение дефицита ликвидности в банковской системе произошло за счет уменьшения требований ЦБ к банкам. Так, требования регулятора к кредитным организациям на 1 апреля составили 2,5 триллиона рублей, уменьшившись по сравнению с зафиксированным 3 марта максимумом на 7,3 триллиона.