МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Банк России упрощает открытие банками внутренних структурных подразделений с 1 апреля 2022 года, вводя дополнительные офисы, говорится в сообщении на сайте регулятора. Назван срок, когда банки России смогут заменить зарубежное ПО

"Для банков и их филиалов вводится один универсальный вид внутренних структурных подразделений — дополнительные офисы (за исключением передвижного пункта кассовых операций). Соответствующее указание Банка России вступило в силу 1 апреля 2022 года", — сказано в релизе.

Существующие внутренние структурные подразделения кредитных организаций теперь автоматически признаются дополнительными офисами. Обязательно переименовывать их не потребуется.

Внутреннее структурное подразделение сможет совершать все операции, которые может осуществлять кредитная организация или ее филиал. "Также минимизирован перечень документов, которые необходимо направить в Банк России для открытия дополнительного офиса", — отметили в ЦБ.

Кроме того, закрепляется отсутствие территориальных ограничений для открытия дополнительного офиса и регламентировано открытие удаленных точек обслуживания. Под ними имеются в виду помещения допофиса в которых могут осуществляться банковские операции и которые находятся по адресам, отличным от адреса местонахождения самого допофиса.