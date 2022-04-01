МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Сбербанк прекращает работу лондонского офиса по итогам переоценки его экономического потенциала, находится в контакте с местным регулятором, выполнит все обязательства перед клиентами, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Эксперт оценил перспективы отказа Европы от газа из России

"Сбербанк прекращает работу лондонского офиса — Sberbank CIB (UK) Limited. Мы находимся в контакте с местным регулятором FCA (Financial Conduct Authority, Управление финансового надзора Великобритании — ред.), и в соответствии с требованиями законодательства завершим нашу деятельность, выполнив все обязательства перед клиентами", — сообщил банк.

Решение о закрытии офиса принято по итогам переоценки экономического потенциала присутствия бизнес-подразделения Global Markets в Великобритании, пояснили в Сбербанке. При этом ключевые сотрудники компании продолжают выполнять свои функции.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. С тех пор под блокирующие санкции иностранных государств уже подпали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия". Более мягкие санкции были введены в отношении Сбербанка. Так, Великобритания в марте внесла Сбербанк в санкционный список: ограничения введены против корреспондентских счетов банка, также ему запрещены клиринговые операции в фунтах стерлингов.