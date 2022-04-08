МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 17% годовых с 20%, сообщила пресс-служба регулятора. Центробанк заявил о снижении темпов инфляции в России

"Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 11 апреля 2022 года на 300 б.п., до 17,00% годовых", — говорится в сообщении.

ЦБ указал, что такое решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности.

При этом регулятор допускает возможность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях. "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте и допускает возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", — говорится в сообщении.

Таким образом, неопределенный сигнал по дальнейшей траектории ключевой ставки, который ЦБ дал еще в феврале, был смягчен.