МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Сбербанк в понедельник снизил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье на 2,1 процентных пункта — минимальная ставка теперь составляет 16,9% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Российские банки готовятся пересмотреть ставки по ипотеке и вкладам

"С 11 апреля Сбербанк снизил ставки по большинству ипотечных программ сразу на 2,1 процентных пункта — до 16,9%. Ставки снизились для самых популярных ипотечных кредитов: на покупку вторичной недвижимости и новостроек", — сообщили в банке.

Отмечается, что клиентам, которые подали ранее заявки по старым условиям и получили одобрение банка, ставки будут пересмотрены автоматически при выходе на сделку.

Ставки по льготной ипотеке не изменились и находятся на уровне ниже ориентиров, установленных правительством. Так, по программе семейной ипотеки минимальная ставка составляет 5,7%, льготной программе на новостройки — 11,7%, дальневосточной ипотеке — 1,7%.

"Банк России 8 апреля принял решение снизить ключевую ставку и установить ее на уровне 17%. Такой шаг регулятора дал нам возможность быстро проработать вопрос снижения процентных ставок по ипотечным кредитам, чтобы наши клиенты могли взять кредиты по сниженным ставкам. За первый квартал 2022 года Сбербанк выдал ипотечных кредитов на общую сумму 800 миллиардов рублей. И мы заинтересованы в дальнейшем улучшении условий по нашим продуктам", — прокомментировал вице-президент, директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Николай Васев.

В воскресенье банк снизил ставки по потребкредитам на 2 процентных пункта — минимальная ставка по ним теперь составляет 19,9%. Также Сбербанк уменьшил ставки по рублевым вкладам: максимальная доходность теперь составляет 16% вместо 19%.