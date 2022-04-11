МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. В ситуации экономической неопределенности альтернативой покупке классической "однушки" в Москве могут стать банковские депозиты, гособлигации и индивидуальные инвестсчета, рассказали РИА Недвижимость представители инвестиционных компаний. Обозначена альтернатива доллару и евро в период нестабильности

По их словам, традиционно приобретение однокомнатной квартиры в Москве для сдачи ее в аренду или перепродажи после роста цены является одной из самых распространенных инвестиционных стратегий как в стабильное время, так и в период экономических кризисов. Но в настоящее время вложения в недвижимость, по мнению экспертов, не самый лучший инвестиционный инструмент.

"Сейчас уже нет тех финансовых условий, которые были при более низких ставках по ипотеке, позволяющих инвесторам с легкостью покупать квартиры и разгонять рост цен на недвижимость", — рассказал начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев.

По оценке руководителя проектов ИК "Велес Капитал" Валентины Савенковой, доходность однокомнатной квартиры в районе Третьего транспортного кольца стоимостью 11-14 миллионов рублей при условии сдачи ее в аренду за 40 тысяч рублей в месяц составит всего 4% годовых. Если учесть расходы на обслуживание объекта и меблировку, доходность вовсе упадет до 2,7% годовых, указала она.

Поэтому эксперты обращают внимание на альтернативные варианты инвестирования средств: например, ставки по рублевым банковским депозитам сейчас составляют 15-21% годовых, по валютным вкладам — 3-7%.

По словам Короева, депозиты выглядят привлекательно в краткосрочной перспективе, но при сроках инвестирования свыше года они уступают облигациям федерального займа (ОФЗ). Как указала Савенкова, доходность по этим ценным бумагам прибыльнее покупки недвижимости в четыре-пять раз: ОФЗ могут принести 11-15% в зависимости от срока погашения.

В качестве возможной альтернативы недвижимости Короев также выделил покупку золота в качестве консервативной части инвестпортфеля. Покупка драгметалла представляет особенный интерес после отмены НДС на его приобретение, указал он. Доходность золота может доходить до 20% в год, но многое зависит от динамики рыночной цены, отметил эксперт.

"Если рассматривать сбережения в валюте, диверсифицированный портфель:, евро, рубли и даже юани, — сейчас не самый хороший вариант и не альтернатива для покупки недвижимости", — предупредил директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.