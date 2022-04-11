МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Холдинг "Интеррос" Владимира Потанина приобретает у французского Societe Generale Росбанк и страховой бизнес, закрыть сделку планируется в течение нескольких недель, сообщил холдинг. Адвокат предупредил об обмане с оформлением карт зарубежных банков

"Компания "Интеррос" приобретет всю долю французской банковской группы Societe Generale в российском Росбанке и его страховом бизнесе. Условия сделки были согласованы в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Закрытие сделки должно произойти в течение нескольких недель после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов", — говорится в сообщении.

В нем указывается, что Росбанк останется привилегированным партнером Societe Generale в России.

Societe Generale в свою очередь сообщил, что прекращает банковскую и страховую деятельность в РФ. "Societe Generale… объявляет о подписании договора купли-продажи всей своей доли в Росбанке и российских страховых дочерних компаниях группе "Интеррос Капитал", предыдущему акционеру Росбанка", — сообщил банк. Российские банки готовятся пересмотреть ставки по ипотеке и вкладам

"Интеррос" намерен приложить максимум усилий для развития бизнеса Росбанка, рассматривая в качестве приоритета интеграцию цифровых технологий и продуктов в традиционные банковские сервисы. Важнейшей целью "Интерроса" является сохранение устойчивости Росбанка", — прокомментировал президент "Интерроса" Владимир Потанин, чьи слова приводятся в сообщении холдинга.

Societe Generale в начале марта сообщала, что принимает меры для соблюдения международных санкций, введенных в отношении России в связи со специальной военной операцией на Украине. В России у группы были универсальный Росбанк, а также страховая и лизинговая компании.