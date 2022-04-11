МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Ассоциация российских банков (АРБ) предложила создать банк, которому можно было бы передавать проблемные кредиты других банков по первоклассным заемщикам, сделать это предполагается не на базе банка "Траст", обладающего аналогичной функцией, сообщается в пресс-релизе АРБ. Адвокат предупредил об обмане с оформлением карт зарубежных банков

"В целях обеспечения финансовой стабильности экономики Российской Федерации и непрерывности деятельности кредитных организаций предлагается… параллельно с введением запрета на банкротство создание банка плохих долгов как нового государственного финансового института (не на базе банка "Траст") для передачи на баланс последнему проблемных кредитов банков (корпоративные кредиты и ипотека) по первоклассным заемщикам (исходя из оценки их финансового состояния на февраль 2022 года) с возможностью обратного выкупа в течение одного года с момента передачи", — говорится в сообщении.

Ассоциация также предлагает перейти к трехуровневой банковской системе с разделением банков на системно значимые, государственные банки как институты развития, такие как "Дом.РФ" и "МСП банк", а также регионально значимые банки. "В стратегии развития финансового рынка РФ до 2030 года определить целевой ориентир снижения доли государства в капитале российских банков – не более 50% к концу 2030 года с разработкой детального плана (с разбивкой по годам) реализации поставленной цели", — отмечается в релизе.

В рамках еще одной инициативы не системно значимые банки с госучастием должны стать отраслевыми институтами развития, через которые уполномоченным коммерческим банкам-агентам будут предоставляться долгосрочные кредитные ресурсы по льготным целевым программам. "Частные банки могут и должны реально стать "кровеносными сосудами экономики" в таких сегментах, как кредитование МСБ и розничное кредитование. Здесь необходим перенос центра тяжести с СЗКО и банков с государственным участием на устойчивые средние и малые коммерческие банки", — считают в АРБ. Вышли данные исследования платежной дисциплины российских регионов

Кроме того, предлагается расширить механизм поддержки кредитования корпоративного сектора и действующие программы льготного кредитования и допустить к участию в таких программах больше банков.

Для формирования антимонопольного регулирования деятельности финорганизаций, развивающих экосистемы, ассоциация предлагает требовать от экосистем использования открытых моделей платформ. АРБ пишет также о возможности установить для финорганизаций запрет на вложения в капиталы нефинансовых организаций, установить на законодательном уровне меры по ограничению роста доминирующей экосистемы или ее элементов.

"В АРБ считают, что эти инициативы и предложения должны быть рассмотрены регуляторами. Там готовы к совместной работе с банками по выработке новых предложений в текущей быстроменяющейся ситуации", — заключили в ассоциации.