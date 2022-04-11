Банк России сократил убыток в 2021 году в 2,3 раза - до 26,3 миллиарда рублей
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ.Центральный банк РФ сократил убыток в 2021 году в 2,3 раза — до 26,3 миллиарда рублей, говорится в годовом отчете Банка России.
Объем резервов и фондов регулятора сократился до 17,35 триллиона рублей против 18,77 триллиона рублей годом ранее. При этом уставный капитал ЦБ остался на уровне 3 миллиардов рублей. Убытки предшествующих лет в 2021 году выросли на 61,63 миллиарда рублей — до 1,11 триллиона рублей.
Таким образом, общий капитал регулятора в 2021 году сократился до 16,21 триллиона рублей с 17,65 триллиона рублей в 2020 году.
https://1prime.ru/banks/20220411/836639307.html
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